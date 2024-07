O modelo de gestão e a eficiência dos serviços oferecidos vão levar o DNA Center a renovar, mais uma vez, o selo ISO 9001:2015. O laboratório é o único em Natal a ter essa certificação. Os setores e algumas unidades da empresa passaram por uma auditoria externa na última semana, quando houve a indicação para renovação do selo.

O ISO 9001:2015 é uma norma reconhecida em todo o mundo e que foi criada para certificar o Sistema de Gestão da Qualidade. A renovação do certificado indica que os serviços atendem às necessidades de quem procura o laboratório e seguem todo um padrão de qualidade e segurança.

Para que isso aconteça, o DNA Center segue uma série de ações, como a implantação de procedimentos que formalizem as atividades que influenciam na qualidade, o gerenciamento correto das matérias-primas e recursos humanos para a produção dos produtos, o comprometimento de toda a equipe com a satisfação do cliente, e o estabelecimento de indicadores para monitoramento de processos e adaptações empresariais quando os objetivos não são alcançados.

Durante a auditoria, foi observado o sistema de gestão do DNA Center, auditando os setores no Núcleo Técnico Operacional (NTO), como Análises Clínicas, Biologia Molecular, Citogenética e Microbiologia. E também os setores administrativos: Qualidade, Assessoria Científica, Atendimento Online, Marketing, Comercial, Gestão de Pessoas e Departamento Pessoal. Além disso, as principais unidades de atendimento foram auditadas: Matriz, Lagoa Nova, Seaway, Prime 24 Horas, Ayrton Senna e Major Laurentino.

"O sistema de gestão de qualidade do DNA Center está em processo de certificação há 10 anos, com um foco contínuo na melhoria dos processos e serviços. Esse esforço é impulsionado pelo comprometimento e engajamento dos colaboradores, visando também o controle de qualidade dos equipamentos e o fluxo eficiente dos processos", disse a sócia-diretora, Andrea Fernandes.

DNA Center

Há 23 anos no mercado potiguar, o DNA Center é reconhecido pela sua credibilidade e por oferecer um serviço de excelência. A empresa é hoje um hub de saúde que reúne uma rede de cuidados para toda a família, com o DNA Kids (atendimento infantil), DNA Pet (animal) e DNA Care (serviços de enfermagem), além do atendimento em clínicas médicas e coleta domiciliar. A empresa possui mais de 30 unidades espalhadas pelo RN e também na PB, com um avançado parque tecnológico que permite a realização de mais de 3 mil tipos de exames diferentes.