O Rio Grande do Norte possui 2.649.282 eleitores aptos a votar nas próximas eleições para escolher novos vereadores e prefeitos, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As cinco cidades com maior número de eleitores no estado são Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Ceará-Mirim, sendo que Mossoró é a única que não está na região metropolitana da capital, ficando na região Oeste potiguar.

Natal concentra 21,7% de todo o eleitorado do Rio Grande do Norte.

O menor colégio eleitoral é o de Viçosa, um município do Alto Oeste potiguar, com 2.010 eleitores aptos a votar em 2024.

Abaixo está a lista de eleitores por cidade:

- Natal: 575.629

- Mossoró: 184.656

- Parnamirim: 142.264

- São Gonçalo do Amarante: 76.496

- Ceará-Mirim: 59.306

- Macaíba: 54.091

- Assú: 45.432

- Caicó: 45.213

- Extremoz: 35.732

- São José de Mipibu: 35.565

- Currais Novos: 32.518

- Apodi: 29.818

- Touros: 27.647

- Nova Cruz: 27.618

- Santa Cruz: 26.887

- João Câmara: 26.816

- Canguaretama: 24.767

- Nísia Floresta: 23.151

- Macau: 22.919

- Areia Branca: 22.214

- Baraúna: 21.828

- Goianinha: 21.771

- Pau dos Ferros: 21.115

- Caraúbas: 19.177

- São Miguel: 19.041

- Santo Antônio: 18.919

- Parelhas: 17.323

- Monte Alegre: 17.212

- Guamaré: 16.065

- Jucurutu: 15.320

- São Paulo do Potengi: 14.551

- Tibau do Sul: 13.490

- Serra do Mel: 13.040

- Ipanguaçu: 13.035

- Lagoa Nova: 12.923

- Tangará: 12.682

- Upanema: 12.276

- Governador Dix-Sept Rosado: 12.228

- Pedro Velho: 12.097

- Alto do Rodrigues: 11.979

- Alexandria: 11.899

- Poço Branco: 11.629

- Vera Cruz: 11.509

- Arez: 11.470

- Ielmo Marinho: 11.370

- Santana do Matos: 11.197

- Jardim de Piranhas: 11.079

- Rio do Fogo: 10.987

- Pendências: 10.920

- Maxaranguape: 10.650

- Afonso Bezerra: 10.625

- São José do Campestre: 10.586

- Taipu: 10.542

- Jardim do Seridó: 10.441

- Brejinho: 10.164

- Angicos: 10.150

- Patu: 9.997

- Passa e Fica: 9.985

- Tibau: 9.928

- Lagoa Salgada: 9.774

- Montanhas: 9.717

- São Tomé: 9.677

- Cerro Corá: 9.670

- São Miguel do Gostoso: 9.540

- Grossos: 9.539

- Acari: 9.437

- Lajes: 9.405

- Bom Jesus: 9.161

- Umarizal: 8.978

- Serra Caiada: 8.965

- Carnaubais: 8.877

- Campo Grande: 8.827

- Campo Redondo: 8.674

- Florânia: 8.520

- Pureza: 8.438

- Tenente Ananias: 8.307

- Boa Saúde: 8.030

- Espírito Santo: 8.024

- Luís Gomes: 7.603

- Baía Formosa: 7.589

- São Rafael: 7.545

- Lagoa de Pedras: 7.533

- Martins: 7.453

- Itajá: 7.351

- Felipe Guerra: 7.067

- Serrinha: 7.062

- Cruzeta: 7.061

- Portalegre: 7.008

- Riachuelo: 7.004

- Marcelino Vieira: 6.987

- Severiano Melo: 6.901

- Pedro Avelino: 6.692

- São Pedro: 6.578

- Jandaíra: 6.390

- Serra Negra do Norte: 6.357

- Lagoa D'anta: 6.328

- Carnaúba dos Dantas: 6.324

- Jaçanã: 6.323

- Doutor Severiano: 6.185

- Serra de São Bento: 6.128

- Antônio Martins: 5.911

- Senador Elói de Souza: 5.821

- Japi: 5.770

- Várzea: 5.640

- Caiçara do Norte: 5.536

- Parazinho: 5.479

- São João do Sabugi: 5.425

- São Vicente: 5.414

- Tenente Laurentino Cruz: 5.411

- Santa Maria: 5.344

- José da Penha: 5.337

- Almino Afonso: 5.332

- Lajes Pintadas: 5.268

- Porto do Mangue: 5.267

- Sítio Novo: 5.238

- Itaú: 5.186

- Encanto: 5.177

- Rafael Fernandes: 5.019

- Bento Fernandes: 4.962

- Jundiá: 4.876

- Coronel Ezequiel: 4.873

- Equador: 4.837

- Barcelona: 4.828

- Olho D'água do Borges: 4.800

- Messias Targino: 4.713

- Rodolfo Fernandes: 4.702

- Passagem: 4.666

- São Bento do Trairí: 4.575

- Ouro Branco: 4.523

- São José do Seridó: 4.500

- Janduís: 4.493

- Pedra Grande: 4.386

- Paraú: 4.376

- São Bento do Norte: 4.312

- Frutuoso Gomes: 4.252

- Triunfo Potiguar: 4.247

- Paraná: 4.234

- Serrinha dos Pintos: 4.228

- Caiçara do Rio do Vento: 4.210

- Ruy Barbosa: 4.200

- Coronel João Pessoa: 4.197

- São Francisco do Oeste: 4.112

- Venha-Ver: 4.047

- Riacho de Santana: 3.905

- Senador Georgino Avelino: 3.887

- Bodó: 3.824

- Rafael Godeiro: 3.746

- Pilões: 3.676

- São Fernando: 3.649

- Lucrécia: 3.477

- Fernando Pedroza: 3.417

- Pedra Preta: 3.381

- Lagoa de Velhos: 3.366

- Vila Flor: 3.345

- João Dias: 3.302

- Major Sales: 3.260

- Jardim de Angicos: 3.148

- Monte das Gameleiras: 3.052

- Água Nova: 3.019

- Francisco Dantas: 2.906

- Galinhos: 2.880

- Taboleiro Grande: 2.834

- Riacho da Cruz: 2.794

- Timbaúba dos Batistas: 2.772

- Santana do Seridó: 2.676

- Ipueira: 2.264

- Viçosa: 2.010