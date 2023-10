As viagens internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) resultaram na necessidade de o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), assumir o cargo, em média, a cada cinco dias de governo. Desde o início de 2023, Lula esteve fora do Brasil por um total de 55 dias. Esses números foram obtidos por meio de uma pesquisa realizada pelo portal R7 com base nas informações disponíveis no site do governo federal.





Durante esse período, o presidente visitou um total de 17 países. Os Estados Unidos foram o único destino que Lula visitou mais de uma vez, com viagens em fevereiro e setembro. Vale ressaltar que a pesquisa considerou apenas compromissos oficialmente listados. Viagens em que o presidente apenas fez escalas ou passagens rápidas por outros países não foram incluídas no levantamento.





Recentemente, Lula passou por uma cirurgia no quadril direito para tratar a artrose, realizada na última sexta-feira de manhã. Segundo informações do Palácio do Planalto, a operação foi realizada sob anestesia geral, e o período de recuperação estimado é de pelo menos três semanas. Durante esse tempo, o presidente deve continuar suas atividades de despacho a partir do Palácio da Alvorada.





No entanto, Alckmin e a equipe do governo descartaram a necessidade de afastamento do presidente, enfatizando que o período de recuperação será curto, praticamente equivalente a um fim de semana, e que Lula poderá despachar normalmente do Palácio da Alvorada. Eles também mencionaram a possibilidade de representar o presidente em eventos e deslocamentos no exterior, se necessário.





O histórico das viagens internacionais de Lula em 2023 incluiu sua primeira visita à Argentina e ao Uruguai entre 22 e 25 de janeiro, seguida por uma viagem de três dias aos Estados Unidos em 9 de fevereiro, onde se encontrou com o presidente Joe Biden. Em abril, o presidente esteve nos Emirados Árabes Unidos, China, Espanha e Portugal, totalizando uma ausência de 12 dias. No início de maio, Lula compareceu à coroação do rei britânico Charles 3°, no Reino Unido, seguido de uma estadia de sete dias no Japão.





Em junho, o presidente passou cinco dias na Itália e na França, e em julho, visitou a Bélgica e Cabo Verde. Em agosto, ele dedicou sete dias à África do Sul e Angola, reafirmando o foco em relações internacionais durante seu mandato.