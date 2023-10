Imagem: Reprodução Redes Sociais





Em Bangu 3 , Complexo de Gericinó, Celulares São Apreendidos Após Suposta Reunião Sobre Mortes de Médicos no Rio de Janeiro"





Na tarde desta sexta-feira (6), o governador Cláudio Castro confirmou em uma coletiva de imprensa que celulares foram apreendidos em Bangu 3, no Complexo de Gericinó, após informações sobre uma reunião de detentos por meio de videoconferência. Eles discutiram a suposta execução dos responsáveis pelo ataque a tiros que resultou na morte de três médicos na cidade. Os aparelhos foram encaminhados à perícia e estão sob investigação.





Embora não tenha sido divulgada a identidade dos detentos envolvidos, suspeita-se que eles tenham ligações com a maior facção criminosa do estado. A ordem para matar os quatro envolvidos no crime, que teria sido cometido por engano, pode ter sido emitida durante a reunião com traficantes da comunidade Vila Cruzeiro, na zona norte.





Os corpos das vítimas foram encontrados na zona oeste, também na madrugada. O secretário da Polícia Civil, José Renato Torres, revelou que um dos homens já estava sob investigação da polícia por seu suposto envolvimento no caso.





Novas imagens de câmeras de segurança, obtidas pela Record TV, mostram o pânico das testemunhas durante o ataque a tiros contra o grupo de médicos. Três médicos perderam a vida, e outro ficou ferido. O crime ocorreu por volta de 1h de quinta-feira (5), quando o estabelecimento estava movimentado. O vídeo mostra pessoas correndo e se jogando no chão durante os disparos.





A principal linha de investigação sugere que os médicos foram atacados por engano, pois os criminosos teriam confundido uma das vítimas com o filho de um miliciano. Dois dos três médicos assassinados eram de São Paulo, e o terceiro era da Bahia. Todos estavam na cidade para participar de um congresso internacional de ortopedia.