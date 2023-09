Foto: Wilson Moreno





A sede do governo do Rio Grande do Norte foi temporariamente transferida de Natal para Mossoró, na Região Oeste do estado, e permanecerá lá até sexta-feira (29). Essa ação visa homenagear os 140 anos da abolição da escravatura na cidade, que aconteceu cinco anos antes da promulgação da Lei Áurea em todo o Brasil.