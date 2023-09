Relatório do SGB Alerta para Alto Risco de Deslizamentos no Morro do Careca em Natal, RN

Imagem: Reprodução e montagem (Vinícius Marinho)

Um relatório elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) a pedido do Ministério Público Federal (MPF) revelou um agravamento das erosões e identificou um risco "muito alto" de deslizamentos no Morro do Careca, localizado na famosa praia de Ponta Negra, em Natal. Esta icônica duna é um dos principais cartões postais do Rio Grande do Norte.

O relatório, entregue ao Ministério Público Federal em 13 de setembro, faz recomendações importantes, como a manutenção da restrição de acesso ao topo do morro somente para técnicos e pesquisadores. Além disso, sugere a ampliação da área isolada em frente à duna, na altura da praia.

De acordo com o SGB, uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, o relatório intitulado "Avaliações Geotécnicas em Atrativos Turísticos – Morro do Careca e Adjacências, RN" é o resultado de uma vistoria técnica realizada no local em atendimento a um pedido do MPF, feito em julho.



Imagem: Reprodução