A detenção ocorreu pelas mãos de policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), uma delegacia especializada em investigações de crimes como homicídios, que estavam conduzindo investigações relacionadas a outro caso naquela área.





Segundo a corporação, os agentes se depararam com os dois indivíduos no interior do veículo, em uma região conhecida como Bela Parnamirim, situada entre Parnamirim e Macaíba, e decidiram abordá-los.





De acordo com o g1, quando o veículo foi interceptado, os policiais avistaram os bezerros na parte traseira do automóvel. De acordo com as informações fornecidas pela polícia, os dois suspeitos foram detidos sob a acusação de furto e permanecem sob custódia à espera da audiência de custódia.