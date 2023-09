Na manhã seguinte à interdição de uma das faixas da ponte de Igapó, o trânsito enfrentou congestionamentos na Zona Norte de Natal. Nesta quarta-feira (13), passageiros do transporte público expressaram sua insatisfação, observando que não havia um processo de triagem, com apenas veículos autorizados sendo autorizados a passar na área restrita.





A situação do tráfego ficou ainda mais complicada devido a um acidente ocorrido na via. Um veículo derrubou um dos cones de sinalização e um motociclista acabou colidindo com o objeto, resultando em uma queda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar assistência ao motociclista acidentado.





A interdição da ponte ocorreu na terça-feira (12), por volta das 14h40, e foi realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), originalmente programada para a segunda-feira (11).





De acordo com as autoridades, essa intervenção é necessária para iniciar os trabalhos de reabilitação das pontes sobre o rio Potengi.





A restrição de tráfego afetou o lado direito da ponte, no sentido do centro da cidade. Como resultado, o tráfego foi direcionado para apenas duas faixas no lado esquerdo, no sentido da Zona Norte, que foram convertidas em mão dupla.





Segundo informações do órgão responsável, essa situação de tráfego parcialmente interditado deve perdurar por um período de 12 meses.





A ponte de Igapó já passou por várias interdições desde o início das obras de requalificação da Avenida Felizardo Moura em setembro de 2022.





Em março deste ano, a ponte foi alvo de um incidente quando uma bomba explodiu sob a estrutura durante uma série de ataques criminosos em diversas cidades do RN. Naquela época, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) chegou a recomendar a interdição da via para o tráfego de veículos, mas o Dnit alegou que não havia risco.





Na ocasião, a ponte já estava interditada devido às obras na Avenida Felizardo Moura. Em junho deste ano, o Dnit anunciou, por meio de um comunicado oficial, a liberação dos dois lados da ponte de Igapó para o tráfego. No entanto, em 8 de setembro, o Dnit anunciou a interdição que agora está em vigor e que se estenderá por 12 meses.