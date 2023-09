Alguns veículos de imprensa do Rio Grande do Norte simplesmente "ficaram de fora" da visita do presidente LULA ao estado.

Simplesmente a Assessoria de Comunicação do Governo LULA, além de não convidar vários veículos como era de costume do grupo nos primeiros mandatos do petista, ainda atrasou o envio do credenciamento, só informando algumas horas antes e, o pior, pelo que foi apurado pelo Notícias do RN eles enviaram hoje, dia 01 de setembro, um texto informando que o prazo era até a data de ontem 31/08, ou seja, é o mesmo que convidar e desconvidar.

Além da imprensa digital isso teria acontecido, também, com um jornal.

Foi uma verdadeira falta de respeito a imprensa potiguar.