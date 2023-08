Imagem: Lula Marques/ Agência Brasil

O advogado Cristiano Zanin assume, no dia 3 de agosto, o posto de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), substituindo Ricardo Lewandowski, que se aposentou da Suprema Corte em abril deste ano.





A cerimônia de posse está prevista para contar com a participação do ministro mais antigo da Corte, Gilmar Mendes, e do mais novo, André Mendonça, que conduzirão Zanin ao plenário, onde ele prestará o juramento de cumprir a Constituição Federal. Após a leitura do Termo de Posse, a presidente do STF e Zanin assinarão o documento, oficializando-o como ministro da Corte.





A solenidade contará com a presença de cerca de 350 convidados, incluindo ministros do STF, tanto em atividade quanto aposentados, além de outras autoridades como o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), e membros de tribunais superiores, bem como pessoas da lista pessoal de Zanin. Após a cerimônia, haverá uma confraternização oferecida pela Associação dos Magistrados Brasileiros em homenagem ao novo ministro.





Cristiano Zanin Martins é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e ganhou reconhecimento por atuar na defesa de Lula durante a Operação Lava Jato. Com 47 anos, formou-se em 1999 e é especialista em direito processual civil, tendo lecionado na Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo (FADISP). Além disso, possui um escritório onde já defendeu importantes figuras do mercado, como a Americanas.





Desde 2013, é o advogado da família de Lula e atuou em conjunto com os advogados criminalistas José Roberto Batochio e Luiz Felipe Mallmann de Magalhães na defesa do ex-presidente durante as investigações da Lava Jato.





Zanin também é autor de dois livros: "O Caso Lula - A Luta pela Afirmação dos Direitos Fundamentais no Brasil", lançado em 2017 em parceria com Valeska Teixeira Zanin Martins e Rafael Valim; e "Lawfare: uma Introdução", publicado em 2019 com as mesmas coautorias e, posteriormente, traduzido para o inglês e espanhol.