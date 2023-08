Na última quarta-feira (9), em Extremoz, um homem suspeito de ter assassinado uma mulher e ocultado seu corpo no jardim de uma residência na Zona Norte de Natal, foi detido pela polícia. Após a consumação do delito, ele havia fugido para essa região. A captura foi executada por um policial militar que estava fora de serviço e presente em um sítio em Extremoz. Ele conseguiu identificar o suspeito e procedeu à sua detenção. O indivíduo foi conduzido à delegacia de Extremoz e, posteriormente, submetido a interrogatório na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em Natal durante a noite.





A autoridade policial designa o detido como o principal suspeito no caso do homicídio e ocultação do cadáver de Francisca Suilma do Nascimento Ferreira, de 42 anos. O corpo da vítima foi encontrado enterrado no jardim da residência onde o suspeito residia, no conjunto habitacional Vale Dourado, em Nossa Senhora da Apresentação, no dia anterior.





O corpo da vítima foi localizado desprovido de vestimentas, sepultado em um buraco com uma profundidade de, pelo menos, um metro, e foi exumado do local pelo Corpo de Bombeiros.





Conforme informações da DHPP, os agentes se deslocaram ao local na terça-feira passada, após terem sido alertados sobre o desaparecimento de Francisca. De acordo com os relatos policiais, ela possuía algum tipo de relação com o suspeito e havia saído de sua residência no sábado anterior para um encontro com ele. Entretanto, ela não manteve mais contato com sua família desde então.





Vizinhos também relataram ter sentido um odor intenso emanando do jardim da casa onde o corpo foi encontrado. O delegado Roberto Andrade afirmou que, quando a família de Francisca percebeu sua ausência e falta de comunicação, começaram a suspeitar que o homem tivesse cometido algum ato contra ela.





Esse indivíduo, suspeito do crime em questão, já tinha um registro anterior de homicídio de uma mulher, qualificado como feminicídio, ocorrido em 2014. A vítima naquela ocasião era sua ex-esposa, que estava grávida. Na época, ele foi detido, mas havia sido posto em liberdade em abril de 2023.