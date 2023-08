Moradores do conjunto Village de Prata, localizado na região do Planalto, Zona Oeste de Natal, realizaram um bloqueio na saída dos ônibus do terminal do bairro na manhã desta terça-feira (8). O protesto foi realizado contra a redução da frequência da linha 33-A.





O bloqueio teve início por volta das 5h30. Segundo os moradores, com o retorno das linhas circulares 585 e 587, que voltaram a atender o conjunto na segunda-feira (7), a linha 33-A passou a não atender mais a população durante o dia, circulando pelo conjunto apenas no início da manhã e à noite.





Os moradores também estão reivindicando que outras linhas que atendem o bairro também sejam estendidas até o conjunto. Após negociação com o gerente de operações do terminal, os manifestantes liberaram a passagem dos veículos pouco depois das 7h.





Na reunião entre moradores e representantes das empresas, ficou acordado que a linha 33-A voltará a circular pelo conjunto durante o dia. Uma nova reunião será realizada na próxima sexta-feira (11) para discutir o atendimento de outras linhas.





De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o número de viagens no Village de Prata aumentou de 7 para 36 na segunda-feira (7). Com os ajustes feitos para esta terça-feira, o total subiu para 37 viagens, com 5 na linha O-33A, 11 na linha 585 e 20 na linha 587. A linha O-33A atenderá das 05h20 às 06h15 e a partir das 19h. Em outros horários de menor demanda, as linhas 585 e 587 assumirão o atendimento.





A STTU informou que continua monitorando e fazendo ajustes na operação. A prefeitura lamentou o bloqueio da garagem e reiterou a disposição para dialogar com a comunidade do Village de Prata e outras áreas da cidade.