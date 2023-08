Um jovem de 22 anos natural do Rio Grande do Norte estava a bordo do helicóptero da Marinha que sofreu um acidente na terça-feira (8) em Formosa, nas proximidades do Distrito Federal, resultando em duas vítimas fatais e 12 feridos.





José Nicolas Rodrigues Soares, um fuzileiro naval, estava participando de um treinamento na região, apesar de seu posto estar localizado no Rio de Janeiro.





Após a queda, ele foi levado juntamente com os outros feridos para um hospital na região. Por volta das 14h do mesmo dia, ele conseguiu entrar em contato com sua mãe, Walquíria Trindade, que reside em Natal.





Nicolas foi internado para observação, de acordo com informações de sua mãe. Ela compartilhou que ele está sofrendo dores, especialmente no joelho, e relatou que o helicóptero começou a balançar antes do acidente. Ele desmaiou e possivelmente sofreu um impacto na cabeça. Ao recobrar a consciência, ele se arrastou para se afastar do helicóptero.





Após receber atendimento no Hospital Estadual de Formosa, o fuzileiro naval foi transferido para um hospital da Marinha, conforme confirmado por sua mãe.





De acordo com o G1, Nicolas está prestes a completar 23 anos no dia 28 de agosto e é casado há menos de um ano. Sua família reside no bairro Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte de Natal. Sua mãe explicou que a carreira militar sempre foi um interesse forte para ele, já que há outros membros da família envolvidos nas Forças Armadas.





O Acidente O incidente aconteceu na base militar da Marinha Forte de Santa Bárbara e envolveu 14 militares, de acordo com informações oficiais. Sete dos feridos foram encaminhados ao Hospital Estadual de Formosa, enquanto outros dois foram levados a um hospital no Distrito Federal. Dois indivíduos precisarão passar por cirurgia ortopédica.





Os bombeiros locais foram chamados por volta das 13h para prestar socorro. Equipes de combate a incêndio, resgate e salvamento foram mobilizadas, totalizando cinco viaturas enviadas ao local.





Os militares foram responsáveis pelo resgate e transporte de cinco dos nove feridos para o Hospital Estadual de Formosa. Duas vítimas, identificadas como Luiz Fernando Tavares e Renan Guedes Moura, tiveram seus óbitos confirmados no local. Os bombeiros também se empenharam em resgatar uma das vítimas fatais que estava presa sob os destroços da aeronave.





O helicóptero UH-15, conhecido como "Super Cougar", tem capacidade para transportar até 28 militares e é empregado em operações especiais e situações de desastre. A Marinha incorporou essa aeronave em seu arsenal em 2021, sendo a 8ª versão do UH-15 "Super Cougar".





Essa aeronave é utilizada em diversas missões, tanto diurnas quanto noturnas, incluindo evacuações aeromédicas, operações de busca e resgate, transporte logístico aéreo e combate a incêndios. Além disso, pode oferecer suporte em operações anfíbias e especiais, assim como no transporte de urnas eletrônicas para áreas de difícil acesso durante períodos eleitorais.