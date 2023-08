Imagem: Marcelo Camargo - Agência Brasil





O Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), emitiu seu voto favorável para transformar 70 investigados em réus, devido à participação na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília, ocorrida em 8 de janeiro. Esses casos estão sendo analisados no plenário virtual até as 23h59 de sexta-feira (18). Este grupo de denúncias também envolve pessoas detidas em dezembro por atos de vandalismo.





O líder indígena José Acácio Serere Xavante está entre os indivíduos a serem julgados. Ele foi detido em Brasília pela Polícia Federal e enfrenta acusações de liderar manifestações que questionaram o resultado das eleições presidenciais e criticaram os ministros do STF.





De acordo com o R7, este julgamento é conduzido de forma virtual, sem debate entre os ministros. Em caso de pedido de vista, o julgamento é suspenso. Quando há um pedido de destaque, a decisão é transferida para o plenário físico do tribunal.





Além disso, há uma análise de denúncia contra um homem previamente envolvido em fraude de licitação do Governo do Distrito Federal e que é réu em um processo de improbidade administrativa relacionado a um evento promovido pelo governo.





Também está em questão o caso de um policial federal do Distrito Federal, preso na terceira fase da Operação Lesa Pátria, sob suspeita de participação nos atos extremistas.





Outra situação notória que será examinada é a de "Fátima de Tubarão", de 67 anos, que foi alvo de uma operação que cumpriu mandados contra pessoas envolvidas na organização dos atos e que também participaram dos mesmos.





Além disso, há o incidente de um instrutor de voos que invadiu a sala de acervo histórico do Senado durante os eventos de 8 de janeiro.