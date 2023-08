Imagem: Divulgação





No fim de semana um homem foi detido e levado a uma delegacia em Natal, após ameaçar um médico de morte na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro Potengi, na Zona Norte da cidade.





De acordo com a Guarda Municipal, o homem causou tumulto ao entrar no consultório médico de maneira alterada e desacatar a equipe de saúde. A equipe de guardas municipais chegou ao local após ser acionada e encontrou o homem do lado de fora da UPA.