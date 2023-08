Após o anúncio do aumento nos valores da gasolina e do diesel pelas refinarias da Petrobras em todo o país, os postos de combustíveis em Natal começaram a ajustar seus preços. Em alguns estabelecimentos, o aumento foi de até R$ 0,61 por litro de gasolina.





A equipe da Inter TV documentou essas mudanças de preços em alguns pontos da capital potiguar. No bairro Pajuçara, na Zona Norte da cidade, um posto aumentou o preço da gasolina de R$ 5,98 para R$ 6,59.





Em outro posto na cidade, o preço inicial de R$ 6,99 foi reduzido para R$ 6,49 quando a reportagem chegou ao local.





Durante a manhã, alguns postos mantiveram seus preços abaixo dos R$ 6, gerando filas de motoristas em busca de abastecer com a gasolina a R$ 5,59. Um posto no bairro Cidade Nova, na Zona Oeste, foi um exemplo disso.





A Petrobras anunciou um aumento nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras, com vigência a partir do dia seguinte ao anúncio. A gasolina teve um aumento de R$ 0,41 por litro, chegando a R$ 2,93, enquanto o diesel subiu R$ 0,78, atingindo R$ 3,80.





A Petrobras observou que o preço final ao consumidor nos postos é influenciado por diversos fatores, incluindo impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro.





Apesar desses aumentos, a Petrobras afirmou que, até o momento em 2023, houve uma redução acumulada de R$ 0,15 por litro no preço da gasolina e R$ 0,69 por litro no preço do diesel.





Após o anúncio do aumento, o sindicato que representa os revendedores de combustíveis no Rio Grande do Norte indicou que os postos do estado, mesmo obtendo combustível da Refinaria Clara Camarão, operada pela 3R Petroleum, que já vende a preços mais elevados que a Petrobras, poderiam ainda assim registrar aumentos de preços. Isso se deve ao fato de que parte do suprimento anteriormente obtido de bases em Cabedelo, Paraíba, e Suape, Pernambuco, não estará mais disponível a preços mais baixos, tornando os preços equivalentes em várias regiões.