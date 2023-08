Foto: Vinícius Marinho





Nesta manhã de terça-feira (15), um apagão deixou diversas cidades do Rio Grande do Norte sem fornecimento de energia elétrica. A falta de eletricidade impactou os semáforos em Natal, mergulhando o comércio na escuridão e deixando os celulares sem conexão à internet.





De acordo com o G1/RN, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou às 9h30 que o problema decorreu de uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN), causando a interrupção de 16 mil MW de carga.





"A interrupção ocorreu devido à abertura da interligação Norte/Sudeste às 8h31. As causas desse incidente ainda estão sendo investigadas. O processo de reestabelecimento já foi iniciado em todas as regiões, e até as 9h16, já foram restituídos 6 mil MW", destacou o comunicado do ONS.





A CBTU anunciou que o sistema de trens não foi afetado e opera normalmente neste dia (15).





A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) pediu atenção redobrada aos motoristas no trânsito, pois alguns semáforos deixaram de funcionar após o apagão. Equipes de mobilidade urbana e manutenção estão mobilizadas para minimizar os inconvenientes.





O setor comercial também sofreu impacto com a interrupção de energia. Luiz Lázaro da Silva, um comerciante local, relatou: "As vendas foram bastante prejudicadas, já que dependemos muito do aspecto digital: pix, cartões de crédito e débito. Sem energia, não conseguimos utilizar essas ferramentas. Embora continuemos abertos na esperança de vendas em dinheiro, atualmente isso representa menos de 20% das nossas transações."