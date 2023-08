Imagem: Reprodução

Cecília Pedersoli compartilhou um incidente peculiar em seu TikTok. Ao sentir desconforto na garganta, acompanhado por placas, e ao perder sua energia, ela procurou atendimento hospitalar no sábado, acreditando se tratar de uma amigdalite. A médica do pronto-socorro, após ouvir seu relato, sem examiná-la, corroborou a suspeita e sugeriu uma injeção de Benzetacil.





Na segunda-feira, sem resolução para seu problema, ela procurou um otorrinolaringologista. Ao observar sua garganta, o médico percebeu que se tratava de mononucleose, também conhecida como doença do beijo. Ele explicou que Cecília poderia ter adquirido a doença ao compartilhar equipamentos na academia, como pelo suor, por exemplo, já que a influenciadora afirmou não ter beijado ninguém.





De acordo com o R7, o médico havia ressaltado que a injeção não teria efeito e poderia causar reações no corpo. Horas após a consulta, o corpo de Cecília ficou coberto de manchas vermelhas e coceira. Devido às dores na garganta, ela perdeu 6 kg, pois não conseguia comer. Após dez dias, as dores melhoraram, embora as manchas tenham demorado mais para desaparecer.