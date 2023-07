Imagem: Arquivo

Num mundo onde existem indivíduos capazes de roubar a bicicleta cargueira de um idoso de 93 anos, ainda existem aqueles que possuem bondade e solidariedade suficientes para se unir e oferecer ajuda. Seu Raimundo, um vendedor de frutas, legumes, queijos e rapaduras, foi surpreendido pela generosidade de amigos e estranhos.





Quando sua bicicleta, que era sua principal ferramenta de trabalho, foi roubada, ele ficou desesperado. No entanto, assim que a notícia se espalhou, os moradores do bairro se mobilizaram, organizaram uma rifa e presentearam Seu Raimundo com uma nova bicicleta. Que gesto maravilhoso! "Ele ficou imensamente feliz, chorou e ficou profundamente emocionado", disse Maria de Fátima, a organizadora da campanha.





A gentileza gera gentileza. Com seu sorriso constante e sua disposição para uma boa conversa, Seu Raimundo conquistou o coração de todos no bairro de Tarumã, em Campo Grande (MS). Há mais de 40 anos, ele tem sido responsável por realizar entregas de bicicleta para todos na região.





Solidariedade





De acordo com o segredo, o roubo ocorreu no início do mês, logo após Seu Raimundo sair de um supermercado onde fazia suas compras. Foi nesse momento que ele recebeu a triste notícia: sua bicicleta não estava mais lá. Sentindo-se devastado, Seu Raimundo ficou arrasado.





No entanto, os moradores do bairro se uniram imediatamente, divulgaram uma campanha solidária para ajudar o idoso a voltar a trabalhar e, em pouco tempo, arrecadaram o valor necessário para comprar uma nova bicicleta.





Emoção





Com tudo preparado, a família de Seu Raimundo foi informada para levá-lo até o local da entrega: a casa de Maria de Fátima, a mulher que organizou a rifa.





Surpresa





Seu Raimundo ficou extremamente surpreso. Ele imaginava que receberia sua antiga bicicleta de volta, mas, em vez disso, ganhou uma novinha em folha.





"Nós dissemos que tínhamos comprado a bicicleta, e então fomos entregá-la. Ele disse: 'Pensei que fosse a minha, que tivessem encontrado', afinal, ele tinha uma relação de 40 anos com sua bicicleta cargueira. Ficamos imensamente felizes em ajudar Seu Raimundo", compartilhou Fátima.