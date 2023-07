Um movimento que cresce pelo mundo todo, o empreendedorismo feminino tem deixado sua marca também no Brasil. O país ocupa a 7ª posição no ranking de proporção de mulheres à frente de empreendimentos iniciais, de acordo com a Global Entrepreneurship Monitor. Para tratar deste tema e tantos outros da área, a Rede Mulheres que Marcam promove, no próximo domingo (16), o maior e mais impactante evento de empreendedorismo feminino do Nordeste, o 7º Encontro Mulheres que Marcam.



A edição deste ano será realizada no Teatro Riachuelo com a presença de mais de mil mulheres, superando o público da edição passada. O Encontro vai trabalhar a temática “O Resgate do Verdadeiro Poder Feminino” através de uma imersão de oito horas de treinamento - das 10h às 19h - e uma trilha fantástica que mescla conteúdo teórico-prático, com momentos de inspiração e muita conexão feminina. “Contaremos com a expertise de profissionais renomadas da nossa região e também com a participação especial da Isis Moreira, um dos nomes mais fortes no país com ênfase no posicionamento autêntico”, comenta Kenia Raissa, estrategista em marcas pessoais femininas e fundadora da Rede Mulheres que Marcam.



Na programação, nomes que são destaques no cenário local e nacional vão conduzir discussões, estimular a conexão, desenvolver temáticas, aplicar ferramentas especiais e promover dinâmicas interativas com o objetivo de aprofundar a percepção que a mulher tem sobre si e a forma como se posiciona em seu mercado. Confira a programação completa https://mulheresquemarcam.com.br/evento.php?fbclid=PAAabu9XioFhC0PZ3j-b8gveRYqBXY58TCPrXPUxG1WXmxm2O-ZwDtCuKlshY

Empreendedorismo Feminino

Resultado de uma série de avanços - ainda com um longo caminho a percorrer - na garantia dos direitos femininos, o empreendedorismo fundado, idealizado e liderado por mulheres tem estimulado e aquecido o mundo dos negócios, além de executar um papel indispensável na redução das diferenças quando o assunto é oportunidade de carreira entre homens e mulheres.