Durante uma entrevista à TV Record, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não é amigo de Cristiano Zanin, que foi aprovado em junho para ser ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente também criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Zanin atuou como advogado pessoal de Lula durante a Operação Lava Jato e foi responsável por reverter a condenação do petista. Em um habeas corpus apresentado por ele, a Corte decidiu anular as sentenças contra Lula. Desde então, o advogado estabeleceu uma forte relação de confiança com o presidente e já era considerado o principal substituto para a vaga de Lewandowski.





Lula esclareceu que Zanin não era seu amigo, mas sim seu advogado, destacando suas qualidades como pessoa extremamente capaz, estudiosa, competente, dedicada e séria. Ele acredita que Zanin será um excelente ministro do STF. Lula ressaltou que nunca precisará de um favor de Zanin, pois nunca fará algo errado. Quando tiver algo a dizer a Zanin, será o Estado brasileiro falando com um ministro do STF, e não Lula pessoalmente pedindo um favor a alguém.





Durante a entrevista, Lula criticou Bolsonaro por seus ataques ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o ex-presidente, Bolsonaro incitava a população a atacar a Suprema Corte. Lula afirmou que as instituições foram desrespeitadas no governo anterior, mas que hoje há um clima de tranquilidade e esperança no país. Ele ressaltou a importância de se respeitar as instituições e condenou a disseminação de fake news para desrespeitar governadores, prefeitos e o Supremo Tribunal Federal.





Lula destacou que durante o governo anterior havia uma atmosfera hostil em relação à Suprema Corte, com ministros impedidos de frequentar restaurantes e sendo ofendidos até mesmo em seus casamentos. Ele expressou preocupação sobre o futuro das instituições se não forem respeitadas.