O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte (Crea-RN) comunicou que o laudo técnico elaborado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (DNIT) concluiu que a explosão ocorrida sob a Ponte de Igapó, na Zona Norte de Natal, causou danos, mas não comprometeu a estrutura da ponte.





As informações contidas no laudo embasaram a decisão da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) de liberar o tráfego de veículos nos dois sentidos da Ponte de Igapó a partir de segunda-feira (3), quando a obra da Avenida Felizardo Moura entrará em uma nova fase. A via será totalmente interditada neste sábado (1) para sinalização e ajustes finais desta etapa.





Após a explosão, ocorrida em 21 de março, o Crea recomendou a interdição da via para que os danos estruturais na ponte pudessem ser avaliados. Recentemente, o conselho enviou um ofício ao DNIT solicitando o resultado da análise, levando em consideração a possível liberação da via.





O documento, assinado por um engenheiro de uma empresa especializada em recuperação e reforço estrutural contratada pelo DNIT, indicou que, embora tenha havido danos, a segurança estrutural da ponte não foi comprometida.





Com base nesse estudo técnico, a presidente do Crea, Ana Adalgisa Dias, afirmou que não há contestação e que o papel do Conselho foi cumprido nesse caso.





"O Crea-RN se convence da segurança da via com base no estudo assinado por um especialista e emitido pelo DNIT. Entendemos que o Conselho cumpriu seu papel ao cobrar e alertar o Departamento, visando verificar e garantir a segurança da população", declarou.