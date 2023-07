Ilusionistas Henry e Klauss se apresentam no Teatro Riachuelo no mês de agosto





Com mais de 15 anos de carreira, os brasileiros Henry e Klauss são considerados os maiores ilusionistas da América Latina na atualidade. A dupla coleciona prêmios nacionais e internacionais, e é também recordista mundial após ficar 4h levitando em um dos pontos mais movimentados do mundo: a Avenida Paulista, em São Paulo. O novo espetáculo "Illusion Show - Uma Jornada Mágica" promete uma experiência inesquecível, com grandes emoções, interatividade com a plateia, mágicas utilizando tecnologia e muita inovação para levar realmente o melhor do ilusionismo do mundo para o público brasileiro. Em Natal a apresentação será no dia 12 de agosto, no Teatro Riachuelo.





"Queremos que o público se entregue à diversão e se surpreenda com sentimentos únicos por meio do ilusionismo e efeitos interativos. Que ele se permita viver o impossível à sua frente, com interações digitais e grandes ilusões. Esse é o nosso maior objetivo com todo o nosso trabalho, trazer o que há de mais moderno e impactante para o Brasil", completam Henry e Klauss.





Os artistas, que ficaram famosos devido ao quadro no Fantástico (TV Globo), são mestres em desafiar o impossível de forma inteligente e tecnológica, a visão moderna utilizada por eles faz com que esse misterioso universo se torne ainda mais encantador, se distanciando da imagem clássica e tradicional do mágico. Eles já se apresentaram em mais de 20 países e impactaram mais de 2,5 milhões de pessoas por meio de seu trabalho.





Eles ganharam espaço em diversas emissoras no Brasil e no exterior e foram convidados a se apresentar no mais exclusivo clube de mágica do mundo, o Magic Castle, em Hollywood, nos Estados Unidos. O local é reconhecido internacionalmente por seu público altamente selecionado e por abrigar os principais shows de ilusionismo do planeta.





Henry e Klauss também impressionaram os exigentes jurados da 17ª temporada do America's Got Talent, um dos programas de maior audiência nos Estados Unidos e um dos mais prestigiados atualmente em todo o mundo.





Eles fizeram uma apresentação de tirar o fôlego da plateia do grande Dolby Theatre (local onde é realizada a cerimônia do Oscar). O programa foi ao ar em julho deste ano, pelo canal NBC e já está disponível no canal oficial do AGT no Youtube





Hoje, os ilusionistas integram o seleto cast de peso da Opus Entretenimento, que cuida do agenciamento artístico de grandes nomes do entretenimento nacional e internacional, como Ana Carolina, Seu Jorge, Alexandre Pires, KLB, Luccas Neto, EME, Daniel, Maurício Manieri, Roupa Nova, Munhoz & Mariano, Só Pra Contrariar, Hello Adele Tribute e Sinatra 1915 Tribute.





SERVIÇO

Henry e Klauss - "Illusion Show - Uma Jornada Mágica"

Dias 12 e 13 de agosto, no Teatro Riachuelo

*Sessões com interpretação em Libras.

Patrocínio: Stoller

Planejamento Cultural: Opus Entretenimento

Realização: Henry & Klauss

Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil - União e Reconstrução

PRONAC 221838





CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: