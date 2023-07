A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) comunicou que haverá suspensão do fornecimento de água em 10 cidades e distritos do estado a partir desta sexta-feira (14).





A interrupção ocorrerá devido ao conserto de um vazamento no Canal do Pataxó, na captação do Sistema Adutor Sertão Central Cabugi, e também para a realização de obras na ponte do Rio São Miguel, próximo ao município de Fernando Pedroza.





De acordo com a Caern, os serviços devem ser concluídos até o próximo domingo (16). As áreas afetadas pela interrupção programada incluem Angicos, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Lajes, Pedra Preta, Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Riachuelo, o distrito de Cachoeira do Sapo e a zona rural de Santana do Matos.





A empresa explicou que a suspensão se faz necessária "devido à complexidade do serviço", que envolverá a criação de dois desvios de água.





A Caern informou que será realizado o reparo do vazamento no Canal do Pataxó e a realocação da adutora sobre a ponte do Rio São Miguel, em Fernando Pedroza, ambos com a utilização de desvio de água. O segundo desvio será necessário para permitir a continuidade de uma obra do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), conforme destacado pela Caern.





Após a conclusão dos trabalhos, a empresa garantiu que o fornecimento de água será restabelecido imediatamente, com a normalização do abastecimento para todas as áreas afetadas em até 72 horas, considerando a pressurização gradual da rede.