O estado do Rio Grande do Norte será pioneiro no Brasil na fabricação de roupas da varejista de moda Shein. A parceria foi estabelecida em uma reunião realizada no Palácio do Planalto, na quinta-feira (29), entre a governadora Fátima Bezerra, o presidente Luís Inácio Lula da Silva, o proprietário da Coteminas, Josué Alencar, e o presidente do Conselho para a América Latina da Shein, Marcelo Claire.





O projeto-piloto começará na unidade da Coteminas em Macaíba, município localizado na Região Metropolitana de Natal, e envolverá a colaboração de dois mil fabricantes brasileiros. A iniciativa tem como objetivo gerar 100 mil novos empregos nos próximos três anos e se expandirá com oficinas de costura em outras partes do estado. Os principais municípios envolvidos nesse projeto-piloto estão situados na região do semiárido nordestino, especialmente no Seridó.





A governadora Fátima Bezerra ressaltou a importância da criação de empregos em áreas do interior do estado, destacando que isso resulta em maior cidadania e oportunidades para diversas regiões. Ela afirmou que esse é o objetivo do programa de incentivos fiscais, no qual quanto mais o emprego se espalha pelo interior, maior será o incentivo recebido.





A chefe do Executivo estadual expressou confiança no sucesso da parceria entre a Shein e a Coteminas, mencionando a expertise do Rio Grande do Norte nesse setor. Ela ressaltou que o programa de interiorização de empregos na indústria têxtil já tem 10 anos de existência e é realizado por meio das oficinas de costura.





A Shein planeja investir R$ 750 milhões para aumentar a competitividade da indústria têxtil no Brasil. O presidente da varejista na América Latina, Marcelo Claure, afirmou que o Rio Grande do Norte é o primeiro estado com o qual estão estabelecendo parceria no Brasil.





Entre os principais produtos a serem fabricados estão jeans e malhas de algodão. O Brasil é um dos maiores produtores de algodão do mundo, exportando para a China e importando. O presidente da Fiesp, Josué Alencar, proprietário da Coteminas, avaliou que os produtos serão altamente competitivos com base nos cálculos iniciais de custos. Ele destacou a qualidade do trabalho qualificado disponível no Rio Grande do Norte.





Além disso, os deputados federais Natália Bonavides e Fernando Mineiro também participaram da reunião.





FOTOS: RICARDO STUCKERT