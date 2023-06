Imagem: Elpidio Junior



Quem nunca ouviu aquelas palavras que são ditas por alguns participantes de concurso de "chutar" ou "cravar" as respostas das questões em uma única alternativa para ver se consegue passar? Então. Parece que no concurso da Câmara Municipal de Natal funcionaria, afinal a prova para o cargo de Assistente Legislativo Geral do concurso do último domingo (18) teve 20 questões consecutivas com opção "A" como resposta correta.