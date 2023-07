Imagem: reprodução Instagram Vini Jr.





Na tarde de ontem, quinta-feira (29), a Câmara Municipal de Natal aprovou o projeto Vini Jr, com o objetivo de combater atos racistas nos estádios de futebol da cidade. Essa medida tem sido adotada em várias cidades do país devido aos ataques direcionados a atletas brasileiros, dentro e fora dos campos, em diferentes partes do mundo.