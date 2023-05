Na noite desta quinta-feira (11), um caminhão tentou atravessar uma passagem de nível sinalizada no bairro Novo, em São José de Mipibu, região metropolitana de Natal, quando foi atingido por um trem. O motorista, que trabalha em uma usina de cana-de-açúcar, ficou ferido no acidente.





De acordo com relatos do motorista aos policiais militares e informações do G1, ele não percebeu a aproximação do trem. Apesar da passagem sinalizada, a falta de atenção pode ter sido a causa do acidente. O homem teve ferimentos leves, incluindo um corte profundo no supercílio, e foi levado consciente e orientado para o pronto-socorro Clóvis Sarinho, do Hospital Walfredo Gurgel, em Natal.





A empresa responsável pelo caminhão não quis comentar o ocorrido, e técnicos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) estiveram no local do acidente para investigar as circunstâncias. Após a colisão, o trem continuou a viagem em direção a Parnamirim, também na região metropolitana de Natal.