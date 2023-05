Discutir inovação e a transformação digital na saúde é importante para entendermos os avanços que a medicina proporciona no tratamento de pacientes. Por isso, o DNA Center vai estar presente no VII Congresso da Liga Contra o Câncer, entre os dias 4 e 6 de maio, no Centro de Convenções de Natal. O evento vai contar com palestras, simpósios, minicursos e a participação de grandes nomes da área da saúde.

Entre as participantes, está a coordenadora do setor de Microbiologia do DNA Center, Anuska Aglae. No dia 04 de maio (quinta-feira), a partir das 10h45, ela vai falar sobre a Resistência Microbiana. Esse é um fenômeno caracterizado pela capacidade de microrganismos, como bactérias, fungos e parasitas resistirem à ação de medicamentos.





As consequências desse problema vão desde o agravamento de enfermidades, o prolongamento de internações e a necessidade de se utilizar mais medicamentos, aumentando o risco de efeitos adversos, até óbitos, em casos extremos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a resistência microbiana causa 700 mil mortes todos os anos.





Além disso, a equipe da assessoria cientifica do laboratório vai estar presente no Congresso apresentando informações sobre os serviços e painéis de exames oferecidos. "Quem for ao evento vai saber mais sobre as tecnologias que utilizamos em nossos processos para oferecer o melhor no diagnóstico e tratamento de saúde", disse o sócio-diretor do DNA Center, Roberto Chaves.





A empresa é parceira da Liga Contra o Câncer e está presente nos centros de saúde da instituição, como a Policlínica, o Cecan e o Hospital Luís Antônio.





Sobre o DNA Center





O laboratório atualmente conta com 28 unidades espalhadas por nove cidades do RN: Natal, Parnamirim, São José de Mipibu, Canguaretama, Touros, Assú, Ceará-Mirim, Caicó e Serra Negra do Norte, além de uma unidade na Paraíba.





Entre os serviços oferecidos estão mais de 3 mil tipos de exames, a maior variedade do Rio Grande do Norte. A empresa ainda realiza atendimento domiciliar e possui uma unidade drive-thru para a coleta de material.





O DNA Center possui clínica médica em Natal, Parnamirim, Canguaretama e Assú, com especialidades como cirurgia plástica, clínica geral, infectologia, nefrologia, psiquiatria, medicina do trabalho, fonoaudiologia, nutrição, radiologia, cardiologia, reumatologia, psicologia, fisioterapia, odontologia, dermatologia, otorrino e pediatria. Para cuidar de todo a família, a empresa ampliou a sua assistência com o DNA Kids, DNA Pet e DNA Care.