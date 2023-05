Nesta terça-feira (16), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que a Petrobras implementará reduções nos preços do gás de cozinha, diesel e gasolina a partir de quarta-feira (17). A gasolina terá uma redução de 12,6%, o diesel de 12,8% e o gás de cozinha de 21,3%.





Silveira expressou sua satisfação com o gesto da Petrobras durante um encontro com o presidente da empresa, Jean Paul Prates, declarando: "Hoje estamos recebendo esse gesto da Petrobras, com a redução do preço do gás de cozinha em mais de 21%, além da gasolina e do óleo diesel".





No início do dia, a empresa anunciou a aprovação de uma mudança na política de preços, deixando de considerar exclusivamente a Paridade de Preço de Importação como métrica de análise.





Entretanto, o presidente Jean Paul Prates enfatizou que a nova política de preços da estatal continuará seguindo a "referência internacional dos preços".





A nova abordagem levará em consideração o "custo alternativo do cliente" e o "valor marginal para a Petrobras", em vez de utilizar exclusivamente parâmetros internacionais, como o preço do petróleo e do dólar, como era feito desde 2016.





"Estamos comunicando ao mercado um ajuste na estratégia comercial de formação de preços e nas condições de venda. Esse modelo busca maximizar a incorporação de vantagens competitivas, sem se afastar totalmente da referência internacional dos preços", afirmou.





"Quando menciono a referência internacional, não se trata apenas da paridade de importação. Portanto, quando o mercado internacional estiver aquecido, com preços anormais e mais elevados, isso será refletido no Brasil. O objetivo é considerar nossas vantagens nacionais, sem abrir mão delas", concluiu Prates.