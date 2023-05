Imagem: Reprodução Facebook





Adolescente de 13 anos morre após ser atingido por bala perdida no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Arthur Moreira estava em casa quando foi atingido no pescoço, após chegar da escola com o pai.





O garoto era skatista e estava com o pé machucado, por isso o pai o buscava na escola diariamente.





Ele foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu.