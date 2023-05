Um fato preocupante ocorreu na grande Natal. Segundo informações publicadas no perfil do Via Certa Natal, um homem teria atacado o repórter ao tentar filmar uma ocorrência de incêndio no Parque das Árvores, em Nova Parnamirim.





No momento do ocorrido o repórter Hudson Silvestre passou mal e, segundo a mesma postagem, teria tido um princípio de infarto.





Veja a nota publicada no perfil do Via Certa Natal





NOTA: O Via Certa Natal informa o acontecimento com Hudson Silvestre na cidade de Parnamirim.