Com mais de 2,4 mil inscritos, 150 atividades programadas e nove espaços de atividades simultâneas, o VII Congresso da Liga foi aberto na manhã desta quinta-feira (5) no Centro de Convenções de Natal. Voltado para profissionais e estudantes da área da saúde, de gestão e de apoio à saúde, o evento tem como tema "Inovação e Transformação Digital em Saúde". Entre os momentos marcantes do primeiro dia está o teste do Orcam MyEyes, óculos que, através da inteligência artificial, permite que pessoas com deficiência visual possam ler textos e reconhecer pessoas e cédulas.



Na ocasião, o menino Netinho, que perdeu a visão em 2008 por causa de um câncer, recebeu a doação do equipamento que vai colaborar sua acessibilidade e qualidade de vida. "O Congresso da Liga é um evento bianual e a pandemia nos atrasou em dois anos. Esse formato nos permite experiências e trocas muito ricas e podemos ver como o nosso trabalho impacta nas pessoas, como o caso de Netinho", afirmou o médico Edilmar Moura, diretor-geral do Instituto de Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer.

Na abertura, o presidente do Congresso, médico Ivo Barreto, destacou o trabalho realizado pela Liga Contra o Câncer, que colocou a instituição como uma das referências no país no cuidado de pacientes com câncer. As palestras inaugurais do encontro foram proferidas por Fábio Gandour, médico e PHD em Ciências da Computação, e Jihan Zoghbi, fundadora e CEO da healthtech Dr. Tis.