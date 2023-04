Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, Djalma Maranhão, o Projeto Conexão Mulheres Criativas tem como propósito conectar mulheres empreendedoras ou que planejam empreender em economia criativa.

A sensibilidade feminina no mundo dos negócios é um dos temas tratados no Conexão Cast dessa semana, que entrevistou a diretora administrativa do grupo SterBom e presidente do Sindicato da Indústria de Sorvetes, Congelados e Derivados no RN, Zauleide Queiroz. O Conexão Cast, podcast do Projeto Conexão Mulheres Criativas, é apresentado pelas empreendedoras Samela Gomes e Tanda Macedo e traz dicas sobre empreendedorismo e economia criativa, voltadas para orientar e conectar mulheres.

O episódio será disponibilizado no perfil do Instagram @conexaomulherescriativas e no Canal Conexão Mulheres Criativas, no Youtube, nesta quarta-feira, a partir das 15h. No quarto episódio, será possível conhece um pouco mais da trajetória e do trabalho da empresária que está à frente de uma das indústrias mais bem-sucedidas do RN, junto com o marido e o filho.

Zauleide contou que, quando a empresa surgiu, o objetivo era competir de igual para igual com as grandes marcar para crescer e se consolidar no mercado. "Eu queria mostrar que a gente poderia fazer algo de melhor no produto e eu sempre me espelhei muito nos grandes, porque a gente precisa se espelhar nos melhores para poder crescer", disse.

Durante o bate-papo, Samela Gomes comentou que existem estudos que mostram que empresas que têm mulheres em posições de liderança e gestão, conseguem resolver melhor os seus problemas. "As mulheres, de uma forma geral, são mais sensíveis aos problemas dos seus colaboradores, elas conseguem visualizar melhor em função dessa sensibilidade e com isso consegue traçar melhores soluções", afirmou.

A empresária concordou com o pensamento e disse que essa é uma das causas abraçadas por ela nos mais de 30 anos da SterBom, que tem três fábricas na Grande Natal. Tanda Macedo vivenciou isso na prática. Ela foi uma das estagiárias da empresa durante um período. "Eu lembro que era muito interessante. A gente tinha um cantinho para almoçar, tinha a preocupação de como os funcionários iam se deslocar para o trabalho, tinha um transporte que pegava em um ponto para levar e na volta também tinha essa preocupação", relembrou.



Projeto Conexão Mulheres Criativas



Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, Djalma Maranhão, o Projeto Conexão Mulheres Criativas idealizado pela mentora empresarial, psicóloga e empreendedora Samela Gomes e pela também psicóloga, artista, escritora e empreendedora, Tanda Macedo, tem como propósito conectar mulheres empreendedoras ou que planejam empreender em economia criativa.



Lançado no último Dia Internacional da Mulher, dia 08 de março, o projeto desenvolverá oficinas, cursos, eventos e momentos que promoverão a valorização do universo feminino, ao longo de todo o ano.



Inserido nas atividades do Projeto Conexão Mulheres Criativas, o Conexão Cast é um produto de comunicação multiplataforma criado para compartilhar histórias e dicas sobre empreendedorismo. Os episódios são disponibilizados, semanalmente, às quartas-feiras, nos perfis do Conexão Mulheres Criativas tanto no Instagram como no Youtube.