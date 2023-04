No dia 15 de março de 2022, o corpo de Pedro Gabriel Quirino, de 29 anos, foi descoberto no porta-malas de um carro onde a constatou que ele tinha sofrido tiros, queimaduras e asfixia.

A Polícia Civil prendeu em Monte Alegre, no interior do Rio Grande do Norte, o principal suspeito de ter assassinado o motorista de aplicativo Pedro Gabriel da Silva Quirino, de 29 anos.





Pedro foi encontrado morto no dia 15 de março de 2022 no porta-malas do próprio carro na zona rural de Lagoa Salgada, na região agreste do estado.





Há época, a perícia havia constatado que ele foi morto com requintes de crueldade, sendo asfixiado, alvejado e queimado antes de ter o corpo abandonado dentro do veículo em uma área de mata.





A prisão foi efetuada por policiais civis da 27ª Delegacia de Polícia de Monte Alegre, com base em um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que negou ter cometido o crime.