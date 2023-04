Haddad solicita a Campos Neto a possibilidade de parcelamento de dívidas pelo Pix durante reunião





Durante uma reunião na última segunda-feira (3), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, solicitou ao presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, a viabilidade do parcelamento de dívidas através do sistema de transferências instantâneas do BC, o Pix. Haddad argumenta que essa inovação poderia contribuir para a redução dos custos do crédito no Brasil.





Durante um evento virtual promovido por um banco de investimentos, o ministro destacou que a proposta é parte de um pacote de estímulos ao crédito. Haddad também revelou que o governo está trabalhando em 12 medidas para melhorar as condições de crédito, sendo que metade delas já foram aprovadas pelo Banco Central.