Nesta terça-feira (25), alguns dos postos de saúde básicos (UBS) em Natal amanheceram fechados, outros superlotados com filas durando mais de 2 horas e alguns sem oferecer serviços, como a vacinação, justamente no dia em que a capital autorizou a aplicação de vacina bivalente contra a Covid-19 para pessoas a partir de 18 anos.











Foto: Pedro Trindade/Inter TV Cabugi





De acordo com G1/RN, a situação ocorre em parte devido à greve dos servidores municipais da saúde, que teve início nesta segunda-feira (24). A UBS de Nova Descoberta, na Zona Sul de Natal, não abriu as portas na manhã desta terça-feira, sem emitir nenhum aviso prévio à população.





Na UBS de Brasília Teimosa, na Zona Leste da capital, havia apenas um médico para atender toda a demanda, e cinco servidores municipais de saúde estavam de greve. As pessoas que procuraram a UBS nesta manhã relataram pelo menos 2 horas na fila e uma sala de espera lotada.





Além disso, houve falta de vacinação devido à greve, com apenas um técnico de enfermagem disponível em alguns postos. Os pacientes reclamaram do descaso com a comunidade e da perda de tempo e esforço ao tentar obter atendimento médico.