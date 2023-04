Maior instituição da área da saúde no Rio Grande do Norte, a Liga Contra o Câncer tem como um de seus pilares o fomento à pesquisa, ensino e inovação. Alinhado a essa atuação, entre os dias 4 e 6 de maio será realizado o VII Congresso da Liga, com o tema "Inovação e Transformação Digital em Saúde", destinado a profissionais da saúde e de apoio à saúde e de áreas relacionadas ao tratamento do câncer, com foco em especialistas na área de oncologia.





O evento vai acontecer no Centro de Convenções da Natal e contará com palestras de grandes nomes do setor, minicursos e arenas de interação e discussões com expertises nas áreas de gestão em saúde e de inovação. Na abertura estão confirmadas as presenças de Fábio Gandour, PhD em Ciências da Computação, e Jihan Zoghbi, fundadora e CEO da healthtech Dr. Tis, para falar sobre o futuro do setor de saúde.





"Nosso último congresso aconteceu em 2019 e, nesta retomada, vamos acompanhar juntos o dinamismo com que a área da saúde vem se reinventando no pós-pandemia, bem como as revoluções do conhecimento científico oncológico e da prática clínica que acontecem ao redor do mundo", explica Grayce Castro, gerente de ensino da Liga Contra o Câncer.