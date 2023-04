Na madrugada da sexta-feira (7), Renata Dantas dos Santos, de 19 anos, foi assassinada a tiros por dois homens em uma motocicleta, na Rua Engenheiro João Hélio, no bairro Planalto, Zona Oeste de Natal.



Imagem: Cedida





Renata trabalhava em uma pizzaria e estava voltando para casa quando foi atingida por pelo menos dois disparos de arma de fogo. A suspeita é de feminicídio, pois familiares informaram à polícia que ela estava recebendo ameaças do ex-namorado, com quem terminou o relacionamento em dezembro do ano passado.