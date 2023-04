Compartilhar experiências, dividir ideias e demonstrar a importância de usar a tecnologia para criar soluções para os serviços de saúde. Com esses objetivos, a Arena de Inovação do VII Congresso da Liga promete ser um espaço focado no futuro. O espaço faz parte das 9 salas com programações simultâneas que acontecem durante o evento. "Trata-se do maior evento de saúde realizado no RN, com a expectativa de 1.500 participantes por dia. Vamos promover um espaço de transformação na maneira de pensar a saúde no nosso estado", afirma Edilmar Moura, diretor geral do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga (IEPI).



O congresso tem como tema âncora a "Inovação e Transformação Digital em Saúde" e acontece entre os dias 4 e 6 de maio, no Centro de Convenções de Natal. Segundo Francisco Irochima, gerente do Escritório de Inovação do IEPI, serão abordados assuntos que vão desde eventos multidisciplinares, pesquisa e mercado da saúde, trafegando pela prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação dos pacientes oncológicos. As inscrições podem ser feitas através do site https://congressodaliga.com.br

Imagem: Assessoria de Comunicação

"Teremos representantes de instituições de ensino, startups, empresas e integrantes do Polo de Inovação da Saúde do Rio Grande do Norte. Teremos palestras, workshops e mesas redondas que vão explorar o uso da tecnologia para otimizar processos, facilitar a gestão e criar novas soluções na saúde em forma de serviços ou produtos", explica Irochima.

Na Arena de Inovação serão compartilhadas experiências de exploração da manufatura de hardwares, desenvolvimento de novos softwares em associação com a Inteligência Artificial, machine learning, deep learnig e Internet das Coisas.

Com uma programação de destaque, a Arena da Inovação vai contar com palestras com temas como o uso da telemedicina, simulações virtuais para o ensino da saúde, o desenvolvimento de aplicativos e novos sistemas que contribuem com o diagnóstico e tratamento oncológico e a digitalização dos processos nas unidades hospitalares. Serão apresentados cases de sucesso do IEPI, projetos desenvolvidos por startups com mentoria de profissionais da Liga e inovações na área da saúde.

Sobre o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga

O Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer (IEPI) tem como prioridade produzir e compartilhar conhecimento; promover e incentivar a investigação científica; e estimular o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas.

Apenas em 2022, foram cerca de 3 mil estudantes passando pelo instituto, entre residentes, cursos livres, cursos do PRONON, visitas técnicas e estagiários. Atualmente, 100 estudos clínicos estão sendo realizados e o o Centro de Pesquisa Clínica da Liga possui reconhecimento internacional na condução de ensaios clínicos multicêntricos.

Através do Escritório de Inovação, o IEPI fechou parceria com o Sebrae para um projeto de mentoria de 11 startups que desenvolveram produtos e serviços que possam agregar na área da saúde. Também liderou a criação do primeiro Polo de Inovação da Saúde no RN, um grupo de profissionais e empresas de saúde do estado que juntas estão em busca de soluções inovadoras para diminuir custo, aumentar produtividade, entregar maior qualidade nos serviços de saúde do RN.

Serviço VII Congresso da Liga Dias 4, 5 e 6 de maio, no Centro de Convenções de Natal Mais informações e inscrições: https://congressodaliga.com.br