O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 100 dias do terceiro mandato presidencial nesta segunda-feira (10).





Algumas situações marcaram esse período, onde o mandatário já teve que lidar com uma invasão ao congresso nacional nos primeiros dias de governo e realizando algumas viagens oficiais para tentar colocar o Brasil no cenário mundial.





Além de todos os incidentes o governo ainda teve que lidar em janeiro, com o agravamento da crise humanitária na Terra Indígena Yanomami , fator potencializado por invasão de garimpeiros e do abandono da ajuda estatal.





Viagens





Nos seus primeiros 100 dias do terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já realizou três viagens internacionais, sendo duas para países da América Latina.





Desde a campanha, Lula manifestou a intenção de fortalecer as relações com outras nações. A primeira viagem ocorreu à Argentina, poucos dias após a posse, onde se encontrou com o presidente Alberto Fernández e pediu desculpas pelo comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Em seguida, o presidente seguiu para o Uruguai, onde se reuniu com o presidente Luis Alberto Lacalle Pou e o ex-presidente Pepe Mujica. Pouco mais de 10 dias depois, Lula foi aos Estados Unidos para se encontrar com o presidente Joe Biden e discutir a importância de uma parceria entre os dois países no combate às mudanças climáticas.





O presidente também tinha programado uma viagem à China, mas precisou adiar em razão de uma pneumonia, que o obrigou a remarcar a visita, viagem essa que poderá acontecer ainda esta semana.