Segundo uma inspeção realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), 73% das salas de aula visitadas em 30 escolas municipais do Rio Grande do Norte estavam inadequadas. A operação foi parte de um esforço conjunto dos tribunais de contas dos 32 estados do país. Entre os problemas encontrados, estão falta de ventiladores e ventilação natural, paredes mofadas e mobiliário quebrado.



Além disso, 80% dos banheiros apresentaram inadequações, incluindo falta de sabão (76%) e papel higiênico (53%). Cerca de 46% dos banheiros não possuíam porta. Em relação às cozinhas escolares, 30% tinham falhas no armazenamento de alimentos e 83% não tinham alvará da vigilância sanitária. Em termos de segurança, nenhuma escola visitada possuía Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e 60% não tinham extintores de incêndio. Câmeras de segurança estavam ausentes em 76% das escolas e em 43% não havia ronda escolar ou serviço de vigilância privada.

De acordo com o G1/RN, os gestores das escolas serão citados para apresentar planos de trabalho para readequação, e os conselhos municipais de educação receberão cópias do relatório. O TCE acompanhará a implementação dos planos de readequação. Segundo o presidente do TCE/RN, conselheiro Gilberto Jales, o objetivo não é apenas punir, mas também orientar e dar a oportunidade de melhoria aos gestores públicos.