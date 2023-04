Um casal suspeito de produzir e fornecer documentos falsos para foragidos da Justiça foi preso em flagrante, em Natal, pela Polícia Civil. Com eles, foram encontrados papéis para a confecção de carteiras de identidade falsas e equipamentos para produção desse material.

De acordo com informações divulgadas pela Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD/Natal), o casal também portava maconha, balanças de precisão e outros objetos utilizados no tráfico de drogas.

De acordo com G1/RN, as investigações apontaram que o casal fornecia os documentos falsificados para integrantes de uma organização criminosa que atua no Rio Grande do Norte. Eles foram presos e encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.





A produção e fornecimento de documentos falsos é uma prática criminosa que pode causar sérios prejuízos à sociedade, permitindo que pessoas com histórico criminal possam se passar por outras ou mesmo obter documentos para praticar crimes. A prisão do casal representa um importante passo no combate a essa atividade ilegal no estado.