O sistema prisional do Rio Grande do Norte está envolvido em dois projetos de cajucultura, com o objetivo de produzir 165 mil mudas de cajueiro até dezembro de 2023.





O projeto "Semeando a Cidadania" na unidade prisional masculina prevê a produção de 65 mil mudas, enquanto o projeto "Cultivando a Cidadania" na unidade feminina tem uma meta ambiciosa de produzir 100 mil mudas.





O trabalho é realizado por privados de liberdade, com o apoio da Vara de Execuções Penais de Mossoró, e tem como objetivo promover a ressocialização e a revitalização da cajucultura. As mudas são doadas de forma gratuita para as comunidades afetadas pela seca.



Até a primeira semana de abril de 2023, cerca de 40 mil mudas já haviam sido produzidas pelos internos na unidade prisional masculina, enquanto na unidade feminina foram realizados 33.605 enxertos e doadas 12.200 mudas. A cada três dias de trabalho, um dia da pena é remido.



