Nesta segunda-feira (17), Andreza Cristina Lima Leitão, também conhecida como Bibi Perigosa, chegou ao Rio Grande do Norte. Ela é apontada como líder de uma facção criminosa no estado e havia sido presa no Rio de Janeiro em 2 de janeiro, após ser considerada foragida da Justiça potiguar devido a uma condenação de 11 anos.





A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte, que não divulgou o local de custódia da detenta. Bibi estava detida em Bangu 1, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, mas foi transferida por solicitação da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, já que não tem processos no estado.





Bibi Perigosa foi capturada em 2 de abril pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) do Rio de Janeiro, acusada de ser uma das principais articuladoras dos ataques ocorridos no Rio Grande do Norte no mês anterior, e foi presa quando estava saindo de um shopping em Campo Grande.