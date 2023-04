De acordo com o Fim da linha, os veículos envolvidos foram um Chevrolet Onix prata e uma moto Biz C100, ambos de placas de Mossoró. O motociclista, ainda não identificado, faleceu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os veículos trafegavam no mesmo sentido da via duplicada.





A causa do acidente ainda é desconhecida. Equipe do ITEP de Mossoró foi acionada para a realização da perícia e remoção do corpo. Não há informações se os ocupantes do Onix se feriram.