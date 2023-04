Políticos, militares e advogados, por exemplo, estão contemplados mesmo após STF acabar com regalia a quem tem ensino superior





Mesmo após STF acabar com a regalia a quem tem ensino superior, políticos, militares e advogados continuam com o direito a prisão especial, segundo levantamento realizado pelo R7.





Cerca de 2.4 milhões de brasileiros têm acesso ao benefício, que agora só pode ser aplicado a prisões antes da condenação definitiva.





A decisão do STF foi tomada por considerar discriminatória a garantia de cela especial para pessoas com curso superior. A extensão do benefício a militares inativos ou a políticos fora de mandato ainda é incerta.





Essa manutenção do benefício tem como principal objetivo proteger o cidadão detido. A decisão do STF pode contribuir para diminuição das desigualdades no sistema penitenciário brasileiro.