O tecladista da Banda Mistura de Ritmos, Gesanias Mendes, conhecido como “Nia”, morreu neste sábado 18 de março de 2023, após ser atacado por abelhas, em Felipe Guerra na região Oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Militar, a vítima com o sogro, na localidade denominada de Brejo quando foi atacado.





Nias teria tentado salvar o sogro, que estava sendo atacado pelas abelhas, mas o mesmo acabou sendo picado. Ele ainda chegou a ser socorrido para o hospital de Felipe Guerra e por ser alérgico a picada de abelha, acabou não resistindo.





Nias como era mais conhecimento, trabalhou por anos como vigilante na extinta TV Mossoró e com o fechamento da empresa, ele voltou pra Felipe Guerra, onde montou a Banda Mistura de Ritmos, com alguns amigos.

O corpo de Gesanias Mendes será removido por uma funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal da unidade do ITEP em Mossoró, onde será examinado e depois liberado para os familiares. Fim da Linha