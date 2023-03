Instituto GPA organiza campanha de arrecadação neste sábado (4), com mais de 100 organizações parcerias

Neste sábado (4/3), o Instituto GPA promove a sua primeira campanha de arrecadação de 2023. Realizada há 10 anos, a iniciativa recebe alimentos não perecíveis, de preferência da cesta básica, em lojas Pão de Açúcar, Pão de Açúcar Fresh, Mercado Extra, Mini Extra, Minuto Pão de Açúcar e Compre Bem de todo Brasil.

Em Natal as doações poderão ser feitas na loja Pão de Açúcar, localizada no Shopping Midway. No estado, as doações são destinadas às famílias beneficiadas pela instituição parceira, CUFA (Central Única das Favelas), que participa da campanha.

No dia da campanha as organizações parceiras do Instituto GPA estarão em loja com o objetivo de apresentar as ações promovidas pela própria instituição e convidar nossos clientes e colaboradores para a doação de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, enlatados, entre outros itens presentes na cesta básica.

"Contribuir com o combate a fome por meio da doação de alimentos é um de nossos propósitos de atuação. Por isso, estamos programando, ao longo do ano, uma série de campanhas de arrecadação de alimentos, iniciando por essa no dia 04, com mais de 100 instituições, comenta Renata Amaral, gerente de Sustentabilidade do Instituto GPA. Desde o começo da realização dessas campanhas em loja, em 2013, já foram 8 mil toneladas de alimentos arrecadados, que correspondem a mais de 16 milhões de refeições complementadas.

Campanha de arrecadação de alimentos Instituto GPA

Dia da campanha: 04 de março (sábado)

O que pode ser doado : alimentos não-perecíveis, de preferência da cesta básica, como: arroz, feijão, óleo, sardinha, sal, açúcar, café, enlatados, entre outros.