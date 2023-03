Operação Plata desencadeada em fevereiro deste ano, cumpriu mandados em oito estados brasileiros e no Distrito Federal.





A Justiça do Rio Grande do Norte recebeu uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, acusando sete pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A operação investigou a suspeita de que o grupo tenha lavado mais de R$ 23 milhões provenientes do tráfico de drogas, por meio de aquisição de imóveis, rebanhos bovinos e até por meio de instituições religiosas.